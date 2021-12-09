النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد في قطر.. زيارة تدفع العمل الخليجي المشترك إلى التكامل

تعزِّز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين

تأتي زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية الدوحة بوصفها واحدة من المحطات في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري في الرياض.

وتحمل الزيارة إلى الدوحة في طياتها الكثير من الدوافع، منها تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دعم مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك؛ وذلك انطلاقًا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر، ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتؤكد الزيارات المتبادلة الأخيرة حرص القيادتَيْن السعودية والقطرية على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى بُعد جديد؛ لتحقيق طموح الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما أن هناك حرصًا كبيرًا على تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015.

رؤية خادم الحرمين

تتمحور رؤية خادم الحرمين الشريفين حول التكامل الخليجي، وإنهاء بعض الخطوات التي تأخَّر تنفيذها نحو الإخاء والتكامل الخليجي على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والبيئية، والعسكرية، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود.

ومن بين ذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.

كما تهدف الرؤية إلى استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز.

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون، وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتَي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سدًّا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد في قطر.. زيارة تدفع العمل الخليجي المشترك إلى التكامل
سبق

تأتي زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية الدوحة بوصفها واحدة من المحطات في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري في الرياض.

وتحمل الزيارة إلى الدوحة في طياتها الكثير من الدوافع، منها تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دعم مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك؛ وذلك انطلاقًا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر، ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتؤكد الزيارات المتبادلة الأخيرة حرص القيادتَيْن السعودية والقطرية على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى بُعد جديد؛ لتحقيق طموح الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما أن هناك حرصًا كبيرًا على تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015.

رؤية خادم الحرمين

تتمحور رؤية خادم الحرمين الشريفين حول التكامل الخليجي، وإنهاء بعض الخطوات التي تأخَّر تنفيذها نحو الإخاء والتكامل الخليجي على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والبيئية، والعسكرية، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود.

ومن بين ذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.

كما تهدف الرؤية إلى استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز.

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون، وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتَي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سدًّا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
12:31 AM

ولي العهد في قطر.. زيارة تدفع العمل الخليجي المشترك إلى التكامل

تعزِّز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
993

تأتي زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية الدوحة بوصفها واحدة من المحطات في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري في الرياض.

وتحمل الزيارة إلى الدوحة في طياتها الكثير من الدوافع، منها تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دعم مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك؛ وذلك انطلاقًا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر، ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتؤكد الزيارات المتبادلة الأخيرة حرص القيادتَيْن السعودية والقطرية على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى بُعد جديد؛ لتحقيق طموح الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما أن هناك حرصًا كبيرًا على تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015.

رؤية خادم الحرمين

تتمحور رؤية خادم الحرمين الشريفين حول التكامل الخليجي، وإنهاء بعض الخطوات التي تأخَّر تنفيذها نحو الإخاء والتكامل الخليجي على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والبيئية، والعسكرية، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود.

ومن بين ذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.

كما تهدف الرؤية إلى استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز.

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون، وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتَي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سدًّا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,355
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,622
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة