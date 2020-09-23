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ترقية "العصيمي" و"الروقي" على المرتبة الـ 43 في بريد عفيف

أصدرت مؤسسة البريد السعودي قرارًا بترقية كل من عبدالله سفر العصيمي وبدر غزاي الروقي على المرتبة " 43" في فرع بريد السعودي محافظة عفيف.

وعبّر "العصيمي" و"الروقي" عن بالغ شكرهما وتقديرهما لرئيس مؤسسة البريد السعودي على دعمه اللامحدود لتحفيز وتطوير الموظفين، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية عونًا لنا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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ترقية "العصيمي" و"الروقي" على المرتبة الـ 43 في بريد عفيف
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي قرارًا بترقية كل من عبدالله سفر العصيمي وبدر غزاي الروقي على المرتبة " 43" في فرع بريد السعودي محافظة عفيف.

وعبّر "العصيمي" و"الروقي" عن بالغ شكرهما وتقديرهما لرئيس مؤسسة البريد السعودي على دعمه اللامحدود لتحفيز وتطوير الموظفين، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية عونًا لنا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:10 AM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:07 AM

ترقية "العصيمي" و"الروقي" على المرتبة الـ 43 في بريد عفيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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أصدرت مؤسسة البريد السعودي قرارًا بترقية كل من عبدالله سفر العصيمي وبدر غزاي الروقي على المرتبة " 43" في فرع بريد السعودي محافظة عفيف.

وعبّر "العصيمي" و"الروقي" عن بالغ شكرهما وتقديرهما لرئيس مؤسسة البريد السعودي على دعمه اللامحدود لتحفيز وتطوير الموظفين، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية عونًا لنا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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