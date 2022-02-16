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بعد 5 أيام من اختفاء "حلوي" .. "سبق" تُسهم في العثور عليه: هنا وُجد

جهد أمني ومناشدة للمواطنين والمقيمين ومشاهدة بمسجد داخل محطة بنزين

عثر مواطنٌ على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر "سبق"، خبر مناشدة الأهالي للبحث عنه.

وكانت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قد ناشدت المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها، عبر "سبق"؛ وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.

وقالت الأسرة، إن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".

المفقود يحيى حلوي جازان جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 5 أيام من اختفاء "حلوي" .. "سبق" تُسهم في العثور عليه: هنا وُجد
سبق

عثر مواطنٌ على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر "سبق"، خبر مناشدة الأهالي للبحث عنه.

وكانت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قد ناشدت المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها، عبر "سبق"؛ وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.

وقالت الأسرة، إن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:22 PM

بعد 5 أيام من اختفاء "حلوي" .. "سبق" تُسهم في العثور عليه: هنا وُجد

جهد أمني ومناشدة للمواطنين والمقيمين ومشاهدة بمسجد داخل محطة بنزين

A A A
محمد المواسي - جازان
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2,392

عثر مواطنٌ على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر "سبق"، خبر مناشدة الأهالي للبحث عنه.

وكانت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قد ناشدت المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها، عبر "سبق"؛ وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.

وقالت الأسرة، إن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".

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