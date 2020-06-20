وعلمت "سبق" أن المتوفى شاب سعودي عشريني يتبع لشركة الكهرباء توفي بصعق كهربائي أثناء عمله بجوار الضغط المتوسط في أحد أعمدة الكهرباء في مخطط محافظة المخواة.

تحقق الجهات الأمنية ولجان فنية من شركة الكهرباء في وفاة أحد فنيي شركة الكهرباء بصعق كهربائي عصر اليوم بمحافظة المخواة في منطقة الباحة.

توفي صعقًا.. التحقيق في وفاة "فني كهرباء" بالمخواة عبدالعزيز الشهري سبق 2020-06-20 تحقق الجهات الأمنية ولجان فنية من شركة الكهرباء في وفاة أحد فنيي شركة الكهرباء بصعق كهربائي عصر اليوم بمحافظة المخواة في منطقة الباحة. وعلمت "سبق" أن المتوفى شاب سعودي عشريني يتبع لشركة الكهرباء توفي بصعق كهربائي أثناء عمله بجوار الضغط المتوسط في أحد أعمدة الكهرباء في مخطط محافظة المخواة. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 08:56 PM

توفي صعقًا.. التحقيق في وفاة "فني كهرباء" بالمخواة مواطن عشريني يتبع لـ"الشركة"





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تحقق الجهات الأمنية ولجان فنية من شركة الكهرباء في وفاة أحد فنيي شركة الكهرباء بصعق كهربائي عصر اليوم بمحافظة المخواة في منطقة الباحة.

وعلمت "سبق" أن المتوفى شاب سعودي عشريني يتبع لشركة الكهرباء توفي بصعق كهربائي أثناء عمله بجوار الضغط المتوسط في أحد أعمدة الكهرباء في مخطط محافظة المخواة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.