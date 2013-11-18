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ينطلق اليوم.. معرض الرياض للسيارات يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد

حدثٌ يضع الرياض على خارطة المدن التي تنظم معارض عالمية

ينطلق معرض الرياض للسيارات اليوم الخميس، في نسخته الثانية الذي يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ويستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري؛ إذ يُعد أكبرَ معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وهو حدثٌ عالمي، كونه يضع العاصمة الرياض على خارطة المدن التي تنظم معارض سيارات عالمية.

ويتأهب المعرض لاستقبال الزوار من جميع دول العالم؛ لما يحتويه من فعاليات حصرية؛ إذ يمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/860/riyadh-car-show.

ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم يتراوح سعرها ما بين 200 إلى 300 مليون ريال لنُدرتها، وهي تُعرض لأول مرة في الخليج العربي أمام الزوار لتفحصها ومشاهدة محتواها؛ حيث ستعرض داخل قاعة vip، كما يوجد عدد كبير من السيارات تُعرض لأول مرة للبيع وتصل أسعارها إلى 80 مليون ريال؛ إذ يسمح المعرض استثنائيًّا بتسجيل السيارات الرياضية والنادرة والمعدلة والكلاسيكية تسجيلًا فوريًّا، إضافة إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات.

ويقدم معرض الرياض للسيارات فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين 3 سيارات تطلق للعالم لأول مرة من المعرض، مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي لأول مرة عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد على 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.

كما تشمل فعاليات المعرض، مشاركة مصنع "باجاني" بمتحف يقام لأول مرة في العالم خارج إيطاليا؛ حيث يستعرض المتحف تاريخ صناعة الشركة العريق ومنطقة البلازا بتصميمها الجذاب، إضافة إلى وجود 30 سيارةً من أندر سيارات فيراري الكلاسيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، ومشاركة رسمية لـ18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.

وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26- 27 نوفمبر الجاري، إضافة إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1، لإقامة عروض يومية حية للزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينطلق اليوم.. معرض الرياض للسيارات يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد
سبق

ينطلق معرض الرياض للسيارات اليوم الخميس، في نسخته الثانية الذي يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ويستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري؛ إذ يُعد أكبرَ معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وهو حدثٌ عالمي، كونه يضع العاصمة الرياض على خارطة المدن التي تنظم معارض سيارات عالمية.

ويتأهب المعرض لاستقبال الزوار من جميع دول العالم؛ لما يحتويه من فعاليات حصرية؛ إذ يمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/860/riyadh-car-show.

ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم يتراوح سعرها ما بين 200 إلى 300 مليون ريال لنُدرتها، وهي تُعرض لأول مرة في الخليج العربي أمام الزوار لتفحصها ومشاهدة محتواها؛ حيث ستعرض داخل قاعة vip، كما يوجد عدد كبير من السيارات تُعرض لأول مرة للبيع وتصل أسعارها إلى 80 مليون ريال؛ إذ يسمح المعرض استثنائيًّا بتسجيل السيارات الرياضية والنادرة والمعدلة والكلاسيكية تسجيلًا فوريًّا، إضافة إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات.

ويقدم معرض الرياض للسيارات فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين 3 سيارات تطلق للعالم لأول مرة من المعرض، مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي لأول مرة عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد على 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.

كما تشمل فعاليات المعرض، مشاركة مصنع "باجاني" بمتحف يقام لأول مرة في العالم خارج إيطاليا؛ حيث يستعرض المتحف تاريخ صناعة الشركة العريق ومنطقة البلازا بتصميمها الجذاب، إضافة إلى وجود 30 سيارةً من أندر سيارات فيراري الكلاسيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، ومشاركة رسمية لـ18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.

وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26- 27 نوفمبر الجاري، إضافة إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1، لإقامة عروض يومية حية للزوار.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:39 AM

ينطلق اليوم.. معرض الرياض للسيارات يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد

حدثٌ يضع الرياض على خارطة المدن التي تنظم معارض عالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق معرض الرياض للسيارات اليوم الخميس، في نسخته الثانية الذي يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ويستمر عشرة أيام حتى 28 نوفمبر الجاري؛ إذ يُعد أكبرَ معرض للسيارات في الشرق الأوسط، وهو حدثٌ عالمي، كونه يضع العاصمة الرياض على خارطة المدن التي تنظم معارض سيارات عالمية.

ويتأهب المعرض لاستقبال الزوار من جميع دول العالم؛ لما يحتويه من فعاليات حصرية؛ إذ يمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/860/riyadh-car-show.

ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم يتراوح سعرها ما بين 200 إلى 300 مليون ريال لنُدرتها، وهي تُعرض لأول مرة في الخليج العربي أمام الزوار لتفحصها ومشاهدة محتواها؛ حيث ستعرض داخل قاعة vip، كما يوجد عدد كبير من السيارات تُعرض لأول مرة للبيع وتصل أسعارها إلى 80 مليون ريال؛ إذ يسمح المعرض استثنائيًّا بتسجيل السيارات الرياضية والنادرة والمعدلة والكلاسيكية تسجيلًا فوريًّا، إضافة إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات.

ويقدم معرض الرياض للسيارات فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين 3 سيارات تطلق للعالم لأول مرة من المعرض، مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي لأول مرة عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد على 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.

كما تشمل فعاليات المعرض، مشاركة مصنع "باجاني" بمتحف يقام لأول مرة في العالم خارج إيطاليا؛ حيث يستعرض المتحف تاريخ صناعة الشركة العريق ومنطقة البلازا بتصميمها الجذاب، إضافة إلى وجود 30 سيارةً من أندر سيارات فيراري الكلاسيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، ومشاركة رسمية لـ18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية.

وينظم معرض الرياض للسيارات مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي الذي يقام يومي 26- 27 نوفمبر الجاري، إضافة إلى حضور سائقين لفريق فيراري فورميلا1، لإقامة عروض يومية حية للزوار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,605
201,250 سيارة ..

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