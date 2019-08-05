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شاهد.. الحيوانات السائبة تتجول داخل مخططات وشوارع بلقرن

تشكل خطراً هائلاً على السكان.. ومناشدات بتدخل الجهات المعنية

أصبحت مشاهدة الحيوانات السائبة تتنقل في وسط الطرق وداخل أحياء محافظة بلقرن أمراً معتاداً عليه.

"سبق" تلقت شكاوى من الأهالي يناشدون الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لانتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الكلاب والحمير داخل أحيائهم وعلى الطرقات.

ووثقت عدسة "سبق" خلال إحدى جولاتها، انتشار الحيوانات السائبة في الأحياء وعلى الطرقات، بل إنها أصبحت توجد في مسارات المركبات، ما يشكل خطراً على مستخدميها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، والتي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والنساء.

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شاهد.. الحيوانات السائبة تتجول داخل مخططات وشوارع بلقرن
سبق

أصبحت مشاهدة الحيوانات السائبة تتنقل في وسط الطرق وداخل أحياء محافظة بلقرن أمراً معتاداً عليه.

"سبق" تلقت شكاوى من الأهالي يناشدون الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لانتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الكلاب والحمير داخل أحيائهم وعلى الطرقات.

ووثقت عدسة "سبق" خلال إحدى جولاتها، انتشار الحيوانات السائبة في الأحياء وعلى الطرقات، بل إنها أصبحت توجد في مسارات المركبات، ما يشكل خطراً على مستخدميها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، والتي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والنساء.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:29 PM

شاهد.. الحيوانات السائبة تتجول داخل مخططات وشوارع بلقرن

تشكل خطراً هائلاً على السكان.. ومناشدات بتدخل الجهات المعنية

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
0
52

أصبحت مشاهدة الحيوانات السائبة تتنقل في وسط الطرق وداخل أحياء محافظة بلقرن أمراً معتاداً عليه.

"سبق" تلقت شكاوى من الأهالي يناشدون الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لانتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الكلاب والحمير داخل أحيائهم وعلى الطرقات.

ووثقت عدسة "سبق" خلال إحدى جولاتها، انتشار الحيوانات السائبة في الأحياء وعلى الطرقات، بل إنها أصبحت توجد في مسارات المركبات، ما يشكل خطراً على مستخدميها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، والتي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والنساء.

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