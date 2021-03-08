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أمانة الرياض تغلق ألفي منشأة خلال فبراير الماضي

نفذت 137 ألف جولة لضمان الالتزام بالإجراءات

نفذت أمانة منطقة الرياض 137,567 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2,269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.

وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

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أمانة الرياض تغلق ألفي منشأة خلال فبراير الماضي
سبق

نفذت أمانة منطقة الرياض 137,567 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2,269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.

وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:52 PM

أمانة الرياض تغلق ألفي منشأة خلال فبراير الماضي

نفذت 137 ألف جولة لضمان الالتزام بالإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت أمانة منطقة الرياض 137,567 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2,269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.

وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

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