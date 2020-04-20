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908 إصابات بفيروس "كورونا" في 4 مدن سعودية.. اليوم

من بين 1122 إصابة على مستوى المملكة

سجلت مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، 908 حالات من بين الحالات الجديدة التي أعلنت وزارة الصحة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 10484 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1490 حالة، بعدما سجل اليوم 92 حالة إضافية، كما بين أن "الصحة" سجلت 6 حالات ليبلغ اجمالي حالات الوفاة 103.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10484 حالة، بينها 8891 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و88 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين الدكتور "العبدالعالي" أن نسبة السعوديين من إجمالي الحالات في المملكة التي وصلت 10484 حالة، 27% لسعوديين، و7% لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عاماً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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908 إصابات بفيروس "كورونا" في 4 مدن سعودية.. اليوم
سبق

سجلت مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، 908 حالات من بين الحالات الجديدة التي أعلنت وزارة الصحة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 10484 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1490 حالة، بعدما سجل اليوم 92 حالة إضافية، كما بين أن "الصحة" سجلت 6 حالات ليبلغ اجمالي حالات الوفاة 103.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10484 حالة، بينها 8891 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و88 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين الدكتور "العبدالعالي" أن نسبة السعوديين من إجمالي الحالات في المملكة التي وصلت 10484 حالة، 27% لسعوديين، و7% لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عاماً.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:31 PM

908 إصابات بفيروس "كورونا" في 4 مدن سعودية.. اليوم

من بين 1122 إصابة على مستوى المملكة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
5
16,951

سجلت مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، 908 حالات من بين الحالات الجديدة التي أعلنت وزارة الصحة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 10484 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1490 حالة، بعدما سجل اليوم 92 حالة إضافية، كما بين أن "الصحة" سجلت 6 حالات ليبلغ اجمالي حالات الوفاة 103.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10484 حالة، بينها 8891 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و88 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين الدكتور "العبدالعالي" أن نسبة السعوديين من إجمالي الحالات في المملكة التي وصلت 10484 حالة، 27% لسعوديين، و7% لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عاماً.

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