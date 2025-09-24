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فى بيان مشترك.. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي السعودية

طالبت طهران بالتفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي

أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي حسب رويترز.

وفي التفاصيل قالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فى بيان مشترك.. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي السعودية
سبق

أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي حسب رويترز.

وفي التفاصيل قالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:52 AM

فى بيان مشترك.. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي السعودية

طالبت طهران بالتفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي حسب رويترز.

وفي التفاصيل قالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".

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