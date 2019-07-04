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مدير هلال حائل: وصلنا بعد 7 دقائق وأُخِّرنا "17" عن مباشرة حالة "فاطمة الشمري"

"اليحيا" لم يذكر أسباب التأخير تاركاً ذلك للجنة المُشكّلة من أمير المنطقة

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، وصول فرقة الهلال الأحمر إلى بوابة جامعة حائل لإسعاف الطالبة فاطمة الشمري، التي توفيت أمس داخل قاعة الدراسة، خلال سبع دقائق، فيما أُخر دخولها من البوابة الجامعية لمباشرة الحالة داخل الجامعة سبع عشرة دقيقة، دون أن يذكر "اليحيا" أسباب التأخير، تاركاً ذلك للجنة المُشكّلة من أمير المنطقة، والتي بلا شك ستوضح ذلك خلال نتائج تحقيقها.


جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية.

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مدير هلال حائل: وصلنا بعد 7 دقائق وأُخِّرنا "17" عن مباشرة حالة "فاطمة الشمري"
سبق

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، وصول فرقة الهلال الأحمر إلى بوابة جامعة حائل لإسعاف الطالبة فاطمة الشمري، التي توفيت أمس داخل قاعة الدراسة، خلال سبع دقائق، فيما أُخر دخولها من البوابة الجامعية لمباشرة الحالة داخل الجامعة سبع عشرة دقيقة، دون أن يذكر "اليحيا" أسباب التأخير، تاركاً ذلك للجنة المُشكّلة من أمير المنطقة، والتي بلا شك ستوضح ذلك خلال نتائج تحقيقها.


جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:04 AM

مدير هلال حائل: وصلنا بعد 7 دقائق وأُخِّرنا "17" عن مباشرة حالة "فاطمة الشمري"

"اليحيا" لم يذكر أسباب التأخير تاركاً ذلك للجنة المُشكّلة من أمير المنطقة

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خالد السليمي - حائل
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أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، وصول فرقة الهلال الأحمر إلى بوابة جامعة حائل لإسعاف الطالبة فاطمة الشمري، التي توفيت أمس داخل قاعة الدراسة، خلال سبع دقائق، فيما أُخر دخولها من البوابة الجامعية لمباشرة الحالة داخل الجامعة سبع عشرة دقيقة، دون أن يذكر "اليحيا" أسباب التأخير، تاركاً ذلك للجنة المُشكّلة من أمير المنطقة، والتي بلا شك ستوضح ذلك خلال نتائج تحقيقها.


جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية.

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