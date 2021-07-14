الجامعة السعودية الإلكترونية و"كورسيرا" يتفقان على تطوير البرامج التعليمية

لتقديم محتوى تخصصي يخدم جميع شرائح المجتمع ويساهم في تعزيز التنمية الوطنية

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع (كورسيرا)، وذلك بهدف تعزيز التعاون في تطوير برامج تعليمية مشتركة تساهم في تنمية رأس المال البشري وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية.

وفي هذا الشأن أوضحت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي إيماناً من الجامعة بمسؤولياتها في تقديم برامج تخصصية ومحتوى تعليمي فريد يخدم جميع شرائح المجتمع ويساهم في تعزيز التنمية الوطنية.

ومن جانبها، أكدت السيدة "لياه بلسكي" كبير الموظفين للمؤسسات في "كورسيرا" على توافق التوجهات الإستراتيجية بين الطرفين في تطوير منظومة تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الجامعة السعودية الإلكترونية وكورسيرا إلى تطوير برامج قصيرة معتمدة تركز على تخصصات مهنية مطلوبة بسوق العمل وتقديم أنماط وبرامج تعليمية تزيد من نطاق التدريس وتواكب الثورة الصناعية القادمة.





يذكر أن هذا التعاون الأول من نوعه في المنطقة العربية والذي يمهد لبناء مسارات موازية للتعليم المستمر (Stackable) ودرجات علمية افتراضية بالكامل.



