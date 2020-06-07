النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 5300 حالة

اقتربت البيرو من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 5300 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية في تقريرها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، بتسجيل 4358 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفًا و758.

وأضافت الوزارة أنه تم إلى يوم السبت، إحصاء 5301 وفاة، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة.

ويرقد 9500 مصاب بالفيروس في المستشفيات من ضِمنهم 1062 يوجدون بوحدات العناية المركزة.

وبيّنت وزارة الصحة أن عدد المصابين الذي تماثلوا للشفاء، بلغ 82 ألفًا و731 بعد تسجيل 3517 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا
سبق

اقتربت البيرو من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 5300 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية في تقريرها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، بتسجيل 4358 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفًا و758.

وأضافت الوزارة أنه تم إلى يوم السبت، إحصاء 5301 وفاة، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة.

ويرقد 9500 مصاب بالفيروس في المستشفيات من ضِمنهم 1062 يوجدون بوحدات العناية المركزة.

وبيّنت وزارة الصحة أن عدد المصابين الذي تماثلوا للشفاء، بلغ 82 ألفًا و731 بعد تسجيل 3517 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:31 AM

البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 5300 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
190

اقتربت البيرو من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 5300 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية في تقريرها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، بتسجيل 4358 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفًا و758.

وأضافت الوزارة أنه تم إلى يوم السبت، إحصاء 5301 وفاة، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة.

ويرقد 9500 مصاب بالفيروس في المستشفيات من ضِمنهم 1062 يوجدون بوحدات العناية المركزة.

وبيّنت وزارة الصحة أن عدد المصابين الذي تماثلوا للشفاء، بلغ 82 ألفًا و731 بعد تسجيل 3517 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,314
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,956

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة