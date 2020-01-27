للمرة الثانية في شهر.. اختناق 7 من عائلة واحدة بالمدينة بسبب إشعال الفحم للتدفئة!

حادث باشرته فِرَق الهلال الأحمر وقدمت الهيئة نصائحها وإرشاداتها لتحقيق السلامة

للمرة الثانية خلال شهر ومع انخفاض درجات الحرارة، اختنقت عائلة نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل؛ حيث تعاملت فِرَق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة مع الحادث إسعافيًّا.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أن غرفة العمليات (997) تَلَقّت قبيل صباح اليوم الاثنين، وفي تمام الساعة 01:48 بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق في أبيار الماشي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ بتوجيه الفِرَق الإسعافية وفرقة عناية متقدمة.

وعند وصول الفِرَق الإسعافية لمباشرة الحادث؛ تَبَيّن وجود سبع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقل ثلاث حالات للمستشفى فيما جرى معالجة أربع حالات داخل المنزل، وبيّنت الهيئة أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة ولله الحمد.

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل؛ تجنبًا لأي طارئ لا قدر الله؛ حيث تكمن خطورة أول أكسيد الكربون في أنه ليس له طعم ولا رائحة أو لون، ويتغلغل إلى داخل الجهاز التنفسي دون أن نشعر بذلك؛ فضلًا على الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تُستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.