"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.