المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين 21 يناير:

الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الثلاثاء 22 يناير:

الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

الأربعاء 23 يناير:

القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.