النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين 21 يناير:

الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الثلاثاء 22 يناير:

الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

الأربعاء 23 يناير:

القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين 21 يناير:

الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الثلاثاء 22 يناير:

الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

الأربعاء 23 يناير:

القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:18 AM

المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,507

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين 21 يناير:

الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الثلاثاء 22 يناير:

الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

الأربعاء 23 يناير:

القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,256
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة