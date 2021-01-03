وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-03 أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة. وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 11:01 AM

"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة قالت: ابتداءً من فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد





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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.