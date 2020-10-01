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837 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

تقدموا بطلبات إعانة

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفاً للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 873 ألفاً في الأسبوع السابق.

وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس (آب) مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية، وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود؛ مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين.

وزارة العمل الأمريكية

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837 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع
سبق

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفاً للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 873 ألفاً في الأسبوع السابق.

وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس (آب) مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية، وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود؛ مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:25 PM

837 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

تقدموا بطلبات إعانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفاً للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 873 ألفاً في الأسبوع السابق.

وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس (آب) مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية، وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود؛ مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين.

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