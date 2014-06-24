النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي

تقام لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد المحاضرات الافتراضية التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة.

وذكر الموقع أن أول المحاضرات للشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته بعنوان "فضل الذكر" وتقام بعد مغرب غد الجمعة، فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن بعنوان "لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" بعد العصر من يوم السبت القادم، وبعد المغرب من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود المحاضرة الثالثة بعنوان "الدعاء هو العبادة".

وتقام يوم الأحد القادم بعد العصر محاضرة للشيخ الدكتور علي بن فهد أبابطين تحت عنوان "تحقيق التوحيد"، فيما يلقي الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري بعد المغرب من يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان "أسباب صلاح القلوب"، كما يلقي الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البحر بعد مغرب الاثنين محاضرة بعنوان "البشارة لأهل الاستقامة".

وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات الافتراضية من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم، يلقي الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان "حفظ الضرورات الخمس" وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي
سبق

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد المحاضرات الافتراضية التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة.

وذكر الموقع أن أول المحاضرات للشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته بعنوان "فضل الذكر" وتقام بعد مغرب غد الجمعة، فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن بعنوان "لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" بعد العصر من يوم السبت القادم، وبعد المغرب من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود المحاضرة الثالثة بعنوان "الدعاء هو العبادة".

وتقام يوم الأحد القادم بعد العصر محاضرة للشيخ الدكتور علي بن فهد أبابطين تحت عنوان "تحقيق التوحيد"، فيما يلقي الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري بعد المغرب من يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان "أسباب صلاح القلوب"، كما يلقي الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البحر بعد مغرب الاثنين محاضرة بعنوان "البشارة لأهل الاستقامة".

وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات الافتراضية من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم، يلقي الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان "حفظ الضرورات الخمس" وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:12 PM

إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي

تقام لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
114

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد المحاضرات الافتراضية التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة.

وذكر الموقع أن أول المحاضرات للشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته بعنوان "فضل الذكر" وتقام بعد مغرب غد الجمعة، فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن بعنوان "لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" بعد العصر من يوم السبت القادم، وبعد المغرب من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود المحاضرة الثالثة بعنوان "الدعاء هو العبادة".

وتقام يوم الأحد القادم بعد العصر محاضرة للشيخ الدكتور علي بن فهد أبابطين تحت عنوان "تحقيق التوحيد"، فيما يلقي الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري بعد المغرب من يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان "أسباب صلاح القلوب"، كما يلقي الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البحر بعد مغرب الاثنين محاضرة بعنوان "البشارة لأهل الاستقامة".

وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات الافتراضية من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم، يلقي الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان "حفظ الضرورات الخمس" وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,988

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة