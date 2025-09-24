"العساف" يرأس وفد السعودية المشارك بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره البيلاروسي

رأس وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد السعودية المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

على جانب آخر، التقى الوزير العساف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.