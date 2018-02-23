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ساعتان فقط مدة الفسح الفوري في معرض القصيم للكتاب

"القصيّر": وزارة الثقافة تتجه للتخلي عن النظام الورقي

أفاد مسؤول الفسح الفوري في معرض القصيم للكتاب محمد القصيّر بأن فكرة الفسح الفوري جاءت بغرض إنجاح المعرض وضمان تميزه، مؤكداً أن وزارة الثقافة والإعلام تتجه إلى التخلي عن النظام الورقي.

وقال "القصير": المؤلف يحضر في جناح الفسح الفوري ويسجل بياناته ثم نطابق البيانات ونتولى تدقيقها، وبعد ذلك يحضر الكتاب بنسخة إلكترونية من خلال كارت ذاكرة ليتحول إلى صيغة pdf وبعد ذلك تتم مراقبة الكتاب.

وأضاف: فسح الكتاب في المعرض لا يستغرق أكثر من ساعتين، حيث يمرّ الكتاب على أكثر من مراقب من المراقبين الـ 14 الذين يتمتعون بخبرة كبيرة جداً في مجال مراقبة الكتب مما يسهل العملية .

وأردف: حضر إلى جناح الفسح الفوري سبعة مؤلفين جدد خلال اليوم الأول من المعرض ونتوقع حضور المزيد في الأيام القادمة، وأبدى زوار جناح الفسح الفوري إعجابهم بهذه الخدمة ومنهم أساتذة جامعة تفاعلوا معنا نظراً لأن لديهم اهتمام بالتأليف ويرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة.

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ساعتان فقط مدة الفسح الفوري في معرض القصيم للكتاب
سبق

أفاد مسؤول الفسح الفوري في معرض القصيم للكتاب محمد القصيّر بأن فكرة الفسح الفوري جاءت بغرض إنجاح المعرض وضمان تميزه، مؤكداً أن وزارة الثقافة والإعلام تتجه إلى التخلي عن النظام الورقي.

وقال "القصير": المؤلف يحضر في جناح الفسح الفوري ويسجل بياناته ثم نطابق البيانات ونتولى تدقيقها، وبعد ذلك يحضر الكتاب بنسخة إلكترونية من خلال كارت ذاكرة ليتحول إلى صيغة pdf وبعد ذلك تتم مراقبة الكتاب.

وأضاف: فسح الكتاب في المعرض لا يستغرق أكثر من ساعتين، حيث يمرّ الكتاب على أكثر من مراقب من المراقبين الـ 14 الذين يتمتعون بخبرة كبيرة جداً في مجال مراقبة الكتب مما يسهل العملية .

وأردف: حضر إلى جناح الفسح الفوري سبعة مؤلفين جدد خلال اليوم الأول من المعرض ونتوقع حضور المزيد في الأيام القادمة، وأبدى زوار جناح الفسح الفوري إعجابهم بهذه الخدمة ومنهم أساتذة جامعة تفاعلوا معنا نظراً لأن لديهم اهتمام بالتأليف ويرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:01 PM

ساعتان فقط مدة الفسح الفوري في معرض القصيم للكتاب

"القصيّر": وزارة الثقافة تتجه للتخلي عن النظام الورقي

A A A
بدر العتيبي - بريدة
1
1,833

أفاد مسؤول الفسح الفوري في معرض القصيم للكتاب محمد القصيّر بأن فكرة الفسح الفوري جاءت بغرض إنجاح المعرض وضمان تميزه، مؤكداً أن وزارة الثقافة والإعلام تتجه إلى التخلي عن النظام الورقي.

وقال "القصير": المؤلف يحضر في جناح الفسح الفوري ويسجل بياناته ثم نطابق البيانات ونتولى تدقيقها، وبعد ذلك يحضر الكتاب بنسخة إلكترونية من خلال كارت ذاكرة ليتحول إلى صيغة pdf وبعد ذلك تتم مراقبة الكتاب.

وأضاف: فسح الكتاب في المعرض لا يستغرق أكثر من ساعتين، حيث يمرّ الكتاب على أكثر من مراقب من المراقبين الـ 14 الذين يتمتعون بخبرة كبيرة جداً في مجال مراقبة الكتب مما يسهل العملية .

وأردف: حضر إلى جناح الفسح الفوري سبعة مؤلفين جدد خلال اليوم الأول من المعرض ونتوقع حضور المزيد في الأيام القادمة، وأبدى زوار جناح الفسح الفوري إعجابهم بهذه الخدمة ومنهم أساتذة جامعة تفاعلوا معنا نظراً لأن لديهم اهتمام بالتأليف ويرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة.

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