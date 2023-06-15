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إندونيسيا.. تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات بـكورونا

أعلنت عن 1017 إصابة ليصل الإجمالي إلى 39294

أعلنت إندونيسيا يوم الاثنين، تسجيل 1017 إصابات جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة أخرى، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الفيروس تسجلها البلاد حتى الآن.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا وصل إلى 39294؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2198.

ووفق "رويترز" بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 15123 شخصًا.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا.. تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات بـكورونا
سبق

أعلنت إندونيسيا يوم الاثنين، تسجيل 1017 إصابات جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة أخرى، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الفيروس تسجلها البلاد حتى الآن.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا وصل إلى 39294؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2198.

ووفق "رويترز" بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 15123 شخصًا.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:35 PM

إندونيسيا.. تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات بـكورونا

أعلنت عن 1017 إصابة ليصل الإجمالي إلى 39294

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إندونيسيا يوم الاثنين، تسجيل 1017 إصابات جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة أخرى، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الفيروس تسجلها البلاد حتى الآن.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا وصل إلى 39294؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2198.

ووفق "رويترز" بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 15123 شخصًا.

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