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"إكسس الاقتصادي" ينظِّم ندوة حول مستقبل الأمن الغذائي إلكترونيًّا.. غدًا

يبحث محاور عدة منها توفير المنتجات للمستهلكين خلال جائحة كورونا

ينظِّم ملتقى "إكسس" الاقتصادي ندوة بعنوان (أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي) غدًا الاثنين من العاشرة مساء حتى الساعة الـ١٢ صباحًا، وذلك عبر تطبيق zoom.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مواضيع ومحاور عدة، منها تعامل الشركات خلال جائحة كورونا لتوفير المنتجات للمستهلكين، ودور المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على البيئة، كما يتطرق إلى أرقام وإحصاءات الهدر الغذائي، وأثره على الأمن الغذائي، إضافة إلى موضوع التمويل على استدامة الأمن الغذائي، ودور التطبيقات الإلكترونية في الأمن، ومستقبل الأمن الغذائي بالسعودية.

ويشارك في الملتقى نخبة من المتخصصين والإعلاميين والأكاديميين، على رأسهم زيد الشبانات المدير العام للأسعار والإعلانات بالمؤسسة العامة للحبوب مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء في السعودية، والمهندس عبدالرحمن القعيشيش مستشار التخطيط الاستراتيجي مدير التواصل والتغيير في مكتب تحقيق الرؤية، وبدر المالك نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان، وعمر ريحان نائب الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، وعوض صالح الخراز الرئيس التنفيذي لشركة العسل البري، وأمل كنانة أخصائية تغذية علاجية (تخصص تغذية رياضية) محاضِرة في جامعة الأمير سلطان، وفيصل الشوشان الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام، وعثمان بن هاشم رئيس مجلس إدارة خير أمة، وعبدالله الشماسي كاتب اقتصادي، وعبدالله الشريف الرئيس التنفيذي لمنتدى إكسس الاقتصادي، وروان الخبيزي نائب الرئيس التنفيذي لمنتدى إكسس الاقتصادي، ويقدمه الإعلامية خديجة الوعل (سفيرة الاستدامة).

ويمكن التسجيل والمشاركة في المنتدى عبر هذا الرابط:‏

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCmuC0g3w_krKMkkafWmujXp3F7j_4fdsITTKcZWp1iT8dRQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

ملتقى إكسس الاقتصادي

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"إكسس الاقتصادي" ينظِّم ندوة حول مستقبل الأمن الغذائي إلكترونيًّا.. غدًا
سبق

ينظِّم ملتقى "إكسس" الاقتصادي ندوة بعنوان (أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي) غدًا الاثنين من العاشرة مساء حتى الساعة الـ١٢ صباحًا، وذلك عبر تطبيق zoom.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مواضيع ومحاور عدة، منها تعامل الشركات خلال جائحة كورونا لتوفير المنتجات للمستهلكين، ودور المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على البيئة، كما يتطرق إلى أرقام وإحصاءات الهدر الغذائي، وأثره على الأمن الغذائي، إضافة إلى موضوع التمويل على استدامة الأمن الغذائي، ودور التطبيقات الإلكترونية في الأمن، ومستقبل الأمن الغذائي بالسعودية.

ويشارك في الملتقى نخبة من المتخصصين والإعلاميين والأكاديميين، على رأسهم زيد الشبانات المدير العام للأسعار والإعلانات بالمؤسسة العامة للحبوب مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء في السعودية، والمهندس عبدالرحمن القعيشيش مستشار التخطيط الاستراتيجي مدير التواصل والتغيير في مكتب تحقيق الرؤية، وبدر المالك نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان، وعمر ريحان نائب الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، وعوض صالح الخراز الرئيس التنفيذي لشركة العسل البري، وأمل كنانة أخصائية تغذية علاجية (تخصص تغذية رياضية) محاضِرة في جامعة الأمير سلطان، وفيصل الشوشان الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام، وعثمان بن هاشم رئيس مجلس إدارة خير أمة، وعبدالله الشماسي كاتب اقتصادي، وعبدالله الشريف الرئيس التنفيذي لمنتدى إكسس الاقتصادي، وروان الخبيزي نائب الرئيس التنفيذي لمنتدى إكسس الاقتصادي، ويقدمه الإعلامية خديجة الوعل (سفيرة الاستدامة).

ويمكن التسجيل والمشاركة في المنتدى عبر هذا الرابط:‏

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCmuC0g3w_krKMkkafWmujXp3F7j_4fdsITTKcZWp1iT8dRQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:19 PM

"إكسس الاقتصادي" ينظِّم ندوة حول مستقبل الأمن الغذائي إلكترونيًّا.. غدًا

يبحث محاور عدة منها توفير المنتجات للمستهلكين خلال جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظِّم ملتقى "إكسس" الاقتصادي ندوة بعنوان (أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي) غدًا الاثنين من العاشرة مساء حتى الساعة الـ١٢ صباحًا، وذلك عبر تطبيق zoom.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مواضيع ومحاور عدة، منها تعامل الشركات خلال جائحة كورونا لتوفير المنتجات للمستهلكين، ودور المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على البيئة، كما يتطرق إلى أرقام وإحصاءات الهدر الغذائي، وأثره على الأمن الغذائي، إضافة إلى موضوع التمويل على استدامة الأمن الغذائي، ودور التطبيقات الإلكترونية في الأمن، ومستقبل الأمن الغذائي بالسعودية.

ويشارك في الملتقى نخبة من المتخصصين والإعلاميين والأكاديميين، على رأسهم زيد الشبانات المدير العام للأسعار والإعلانات بالمؤسسة العامة للحبوب مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء في السعودية، والمهندس عبدالرحمن القعيشيش مستشار التخطيط الاستراتيجي مدير التواصل والتغيير في مكتب تحقيق الرؤية، وبدر المالك نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان، وعمر ريحان نائب الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، وعوض صالح الخراز الرئيس التنفيذي لشركة العسل البري، وأمل كنانة أخصائية تغذية علاجية (تخصص تغذية رياضية) محاضِرة في جامعة الأمير سلطان، وفيصل الشوشان الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام، وعثمان بن هاشم رئيس مجلس إدارة خير أمة، وعبدالله الشماسي كاتب اقتصادي، وعبدالله الشريف الرئيس التنفيذي لمنتدى إكسس الاقتصادي، وروان الخبيزي نائب الرئيس التنفيذي لمنتدى إكسس الاقتصادي، ويقدمه الإعلامية خديجة الوعل (سفيرة الاستدامة).

ويمكن التسجيل والمشاركة في المنتدى عبر هذا الرابط:‏

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCmuC0g3w_krKMkkafWmujXp3F7j_4fdsITTKcZWp1iT8dRQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

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