ترقية "الصعيري" بغرفة المجمعة

صدر قرار مجلس إدارة غرفة المجمعة، بترقية فهد بن شقير الصعيري على مسمى وظيفة "مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال".

"الصعيري" شارك في عدد من الملتقيات، ونال شهادة البرنامج التوجيهي حول تطوير المشاريع، وبرنامج تشجيع الاستثمار مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واتحاد الغرف العربية.