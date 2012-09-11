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"النصر" و"الهلال" يطرحان تذاكر مواجهتيهما أمام "الشباب" و"الفيحاء"

بدأ، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة "النصر" و"الشباب" والمقررة الجمعة المقبل لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن تذاكر المباراة بدأ طرحها عبر 3 منافذ، متمثلة في استاد الملك فهد الدولي، وملعب الملز ومتجر النصر بالرياض.

وحددت إدارة النادي أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 20 ريالاً للأفراد والعائلات، و1500 ريال للمنصة الفضية، و2000 ريال للمنصة الذهبية.

كما أعلن نادي الهلال عن بدء بيع تذاكر لقاء الفريق مع "الفيحاء" المقرر له السبت.

وقال نادي الهلال أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريالاً حتى تصل إلى 2000 ريال.

وتم تخصيص القسم رقم 8 لحضور جماهير فريق الفيحاء.

علماً بأن بيع التذاكر لمباراة "الهلال" يتم إلكترونياً عبر موقع www.hilaltickets.com.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" و"الهلال" يطرحان تذاكر مواجهتيهما أمام "الشباب" و"الفيحاء"
سبق

بدأ، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة "النصر" و"الشباب" والمقررة الجمعة المقبل لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن تذاكر المباراة بدأ طرحها عبر 3 منافذ، متمثلة في استاد الملك فهد الدولي، وملعب الملز ومتجر النصر بالرياض.

وحددت إدارة النادي أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 20 ريالاً للأفراد والعائلات، و1500 ريال للمنصة الفضية، و2000 ريال للمنصة الذهبية.

كما أعلن نادي الهلال عن بدء بيع تذاكر لقاء الفريق مع "الفيحاء" المقرر له السبت.

وقال نادي الهلال أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريالاً حتى تصل إلى 2000 ريال.

وتم تخصيص القسم رقم 8 لحضور جماهير فريق الفيحاء.

علماً بأن بيع التذاكر لمباراة "الهلال" يتم إلكترونياً عبر موقع www.hilaltickets.com.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
07:15 PM

"النصر" و"الهلال" يطرحان تذاكر مواجهتيهما أمام "الشباب" و"الفيحاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة "النصر" و"الشباب" والمقررة الجمعة المقبل لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن تذاكر المباراة بدأ طرحها عبر 3 منافذ، متمثلة في استاد الملك فهد الدولي، وملعب الملز ومتجر النصر بالرياض.

وحددت إدارة النادي أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 20 ريالاً للأفراد والعائلات، و1500 ريال للمنصة الفضية، و2000 ريال للمنصة الذهبية.

كما أعلن نادي الهلال عن بدء بيع تذاكر لقاء الفريق مع "الفيحاء" المقرر له السبت.

وقال نادي الهلال أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريالاً حتى تصل إلى 2000 ريال.

وتم تخصيص القسم رقم 8 لحضور جماهير فريق الفيحاء.

علماً بأن بيع التذاكر لمباراة "الهلال" يتم إلكترونياً عبر موقع www.hilaltickets.com.

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