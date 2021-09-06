أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

"محمد بن سلمان" وولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفيًّا التطورات الإقليمية والدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-06 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 11:46 PM

اخر تعديل 07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 11:10 AM

"محمد بن سلمان" وولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفيًّا التطورات الإقليمية والدولية خلال اتصال بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن





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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.