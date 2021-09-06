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"محمد بن سلمان" وولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفيًّا التطورات الإقليمية والدولية

خلال اتصال بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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"محمد بن سلمان" وولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفيًّا التطورات الإقليمية والدولية
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:46 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:10 AM

"محمد بن سلمان" وولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفيًّا التطورات الإقليمية والدولية

خلال اتصال بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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2,271

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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