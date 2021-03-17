وفاة والدة العقيد "الطياش"

تُوُفيت والدة مدير إدارة الإعلام بالأمن العام العقيد غريب الطياش، وهي والدة كل من فواز، وبندر، وغريب، وسعد الطياش.

وأقيمت الصلاة عليها، ووارى جثمانها الثرى، أمس الثلاثاء، بمقبرة الشمال بالرياض.

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