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"الملوان الوقفية" يسدد إيجارات المساكن لـ 3 من أسر السجناء بجازان

ضمن مسؤوليتها المجتمعية ولمدة 6 أشهر بالتنسيق مع "تراحم" بإجمالي 27700 ريال

في إطار التفاعل المجتمعي مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان، بادرت مؤسسة الملوان الوقفية في مدينة الرياض بتسديد إيجارات المساكن لمدة ستة أشهر لعدد من أسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة ذوي المحكوميات الطويلة بالتنسيق مع لجنة "تراحم" مساهمة من المؤسسة في التخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل غياب عائليهم .

وبحسب رئيس لجنة تراحم علي بن موسى زعلة فإن هذه المساهمة شملت ثلاث أسر بمبلغ إجمالي سبعة وعشرين ألف وسبعمائة ريال، معربًا عن شكر وتقدير أعضاء وعضوات ومنسوبي ومنسوبات اللجنة لمجلس إدارة الوقف برئاسة نورة العجمي على تعاونهم الإيجابي مع لجنة تراحم بمنطقة جازان في تنفيذ بعض برامجها الخيرية .

جازان تراحم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الملوان الوقفية" يسدد إيجارات المساكن لـ 3 من أسر السجناء بجازان
سبق

في إطار التفاعل المجتمعي مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان، بادرت مؤسسة الملوان الوقفية في مدينة الرياض بتسديد إيجارات المساكن لمدة ستة أشهر لعدد من أسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة ذوي المحكوميات الطويلة بالتنسيق مع لجنة "تراحم" مساهمة من المؤسسة في التخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل غياب عائليهم .

وبحسب رئيس لجنة تراحم علي بن موسى زعلة فإن هذه المساهمة شملت ثلاث أسر بمبلغ إجمالي سبعة وعشرين ألف وسبعمائة ريال، معربًا عن شكر وتقدير أعضاء وعضوات ومنسوبي ومنسوبات اللجنة لمجلس إدارة الوقف برئاسة نورة العجمي على تعاونهم الإيجابي مع لجنة تراحم بمنطقة جازان في تنفيذ بعض برامجها الخيرية .

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:16 PM

"الملوان الوقفية" يسدد إيجارات المساكن لـ 3 من أسر السجناء بجازان

ضمن مسؤوليتها المجتمعية ولمدة 6 أشهر بالتنسيق مع "تراحم" بإجمالي 27700 ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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في إطار التفاعل المجتمعي مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان، بادرت مؤسسة الملوان الوقفية في مدينة الرياض بتسديد إيجارات المساكن لمدة ستة أشهر لعدد من أسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة ذوي المحكوميات الطويلة بالتنسيق مع لجنة "تراحم" مساهمة من المؤسسة في التخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل غياب عائليهم .

وبحسب رئيس لجنة تراحم علي بن موسى زعلة فإن هذه المساهمة شملت ثلاث أسر بمبلغ إجمالي سبعة وعشرين ألف وسبعمائة ريال، معربًا عن شكر وتقدير أعضاء وعضوات ومنسوبي ومنسوبات اللجنة لمجلس إدارة الوقف برئاسة نورة العجمي على تعاونهم الإيجابي مع لجنة تراحم بمنطقة جازان في تنفيذ بعض برامجها الخيرية .

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