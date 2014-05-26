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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى بداية من اليوم

كانت قد استأنفت حتى يوم أمس الرحلات مع 25 دولة بينها الإمارات ومصر

أعلنت جمهورية روسيا الاتحادية عن استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها الإمارات ومصر وقطر وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا منذ أبريل الماضي.

جمهورية روسيا الاتحادية استئناف الرحلات الجوية

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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى بداية من اليوم
سبق

أعلنت جمهورية روسيا الاتحادية عن استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها الإمارات ومصر وقطر وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا منذ أبريل الماضي.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
03:49 PM

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى بداية من اليوم

كانت قد استأنفت حتى يوم أمس الرحلات مع 25 دولة بينها الإمارات ومصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جمهورية روسيا الاتحادية عن استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها الإمارات ومصر وقطر وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا منذ أبريل الماضي.

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