النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة

ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات بالمحافظة

أنجزت أمانة محافظة جدة 76% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالًا.
والمشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة تستكمل أعمال مشروع طريق "صاري" مع طريق الملك فهد "الستين" في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين، ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة
سبق

أنجزت أمانة محافظة جدة 76% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالًا.
والمشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة تستكمل أعمال مشروع طريق "صاري" مع طريق الملك فهد "الستين" في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين، ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:57 PM

أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة

ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات بالمحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
991

أنجزت أمانة محافظة جدة 76% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالًا.
والمشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة تستكمل أعمال مشروع طريق "صاري" مع طريق الملك فهد "الستين" في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين، ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,826
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,037
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة