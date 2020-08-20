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‫ الطائف.. تمديد تكليف "القرني" مساعدًا لمدير الصحة للموارد البشرية

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف محمد أحمد القرني، مساعدًا لمدير الشؤون الصحية للموارد البشرية.

ويُعد "القرني" من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية.

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‫ الطائف.. تمديد تكليف "القرني" مساعدًا لمدير الصحة للموارد البشرية
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف محمد أحمد القرني، مساعدًا لمدير الشؤون الصحية للموارد البشرية.

ويُعد "القرني" من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:20 AM

‫ الطائف.. تمديد تكليف "القرني" مساعدًا لمدير الصحة للموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف محمد أحمد القرني، مساعدًا لمدير الشؤون الصحية للموارد البشرية.

ويُعد "القرني" من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية.

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