النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية: الدولة توفر تسهيلات كبيرة للبنوك لدعم مسيرة التنمية

خلال افتتاحه مركز عمليات بنك الخليج الدولي بالخبر

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً سموّه لما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة له؛ لكونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، مركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر، حيث طالب البنوك بأن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، لافتاً إلى أن مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

ويشكّل افتتاح البنك تتويجًا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي – السعودية"، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقراً رئيساً لعملياته على مستوى المملكة.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33.316 متراً مربعاً، ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير. كما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي- السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن هذه الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع المصرفي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي أن هذه الخطوة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص النظام المالي للمملكة.

أمير الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية: الدولة توفر تسهيلات كبيرة للبنوك لدعم مسيرة التنمية
سبق

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً سموّه لما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة له؛ لكونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، مركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر، حيث طالب البنوك بأن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، لافتاً إلى أن مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

ويشكّل افتتاح البنك تتويجًا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي – السعودية"، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقراً رئيساً لعملياته على مستوى المملكة.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33.316 متراً مربعاً، ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير. كما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي- السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن هذه الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع المصرفي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي أن هذه الخطوة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص النظام المالي للمملكة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:24 PM

أمير الشرقية: الدولة توفر تسهيلات كبيرة للبنوك لدعم مسيرة التنمية

خلال افتتاحه مركز عمليات بنك الخليج الدولي بالخبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
3
1,117

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً سموّه لما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة له؛ لكونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، مركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر، حيث طالب البنوك بأن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، لافتاً إلى أن مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

ويشكّل افتتاح البنك تتويجًا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي – السعودية"، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقراً رئيساً لعملياته على مستوى المملكة.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33.316 متراً مربعاً، ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير. كما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي- السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن هذه الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع المصرفي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي أن هذه الخطوة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص النظام المالي للمملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,579

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة