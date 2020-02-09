أمير الشرقية: الدولة توفر تسهيلات كبيرة للبنوك لدعم مسيرة التنمية

خلال افتتاحه مركز عمليات بنك الخليج الدولي بالخبر

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً سموّه لما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة له؛ لكونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، مركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر، حيث طالب البنوك بأن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، لافتاً إلى أن مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

ويشكّل افتتاح البنك تتويجًا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي – السعودية"، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقراً رئيساً لعملياته على مستوى المملكة.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33.316 متراً مربعاً، ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير. كما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي- السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن هذه الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع المصرفي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي أن هذه الخطوة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص النظام المالي للمملكة.