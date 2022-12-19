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مكة.. "وزغ" وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية.. والرقابة النسائية تطبق لائحة الجزاءات

خلال الجولات المستمرة للبلدية لإحكام الرقابة الصحية فيما يقدم للمستهلكين

ضبطت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات "وزغ" ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن ‫الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.

وحدة الرقابة النسائية أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. "وزغ" وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية.. والرقابة النسائية تطبق لائحة الجزاءات
سبق

ضبطت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات "وزغ" ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن ‫الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:36 AM

مكة.. "وزغ" وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية.. والرقابة النسائية تطبق لائحة الجزاءات

خلال الجولات المستمرة للبلدية لإحكام الرقابة الصحية فيما يقدم للمستهلكين

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
3,085

ضبطت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات "وزغ" ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن ‫الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.

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