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كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2281 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 2234 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 593.894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1720 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 573.194 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2281 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 2234 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 593.894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1720 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 573.194 حالة.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:09 PM

كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2281 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 2234 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 593.894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1720 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 573.194 حالة.

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