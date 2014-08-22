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المدرب يؤكد بقاء اللاعب مع "اليوفي".. و"رونالدو": لن أعود إلى ريال مدريد

قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري السبت، إنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف السيدة العجوز، في خضم الشائعات المتواصلة حيال انتقاله.
وقال أليجري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باقٍ، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".


وأضاف: "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً، قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".


وقد غاب البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.


ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المدرب يؤكد بقاء اللاعب مع "اليوفي".. و"رونالدو": لن أعود إلى ريال مدريد
سبق

قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري السبت، إنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف السيدة العجوز، في خضم الشائعات المتواصلة حيال انتقاله.
وقال أليجري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باقٍ، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".


وأضاف: "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً، قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".


وقد غاب البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.


ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
06:07 PM

المدرب يؤكد بقاء اللاعب مع "اليوفي".. و"رونالدو": لن أعود إلى ريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري السبت، إنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف السيدة العجوز، في خضم الشائعات المتواصلة حيال انتقاله.
وقال أليجري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باقٍ، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".


وأضاف: "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً، قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".


وقد غاب البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.


ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك.

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