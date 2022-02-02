أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي بمأرب والجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي بمأرب والجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي بمأرب والجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي بمأرب والجوف.