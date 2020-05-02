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في انخفاض كبير .. فرنسا تسجل 166 وفاة بكورونا

تراجع لافت في وتيرة الوفيات مقارنة مع الأيام السابقة

سجلت فرنسا اليوم السبت انخفاضًا كبيرًا للمعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع رصد 166 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 166 حالة وبلغت نقطة 24760 شخصًا، بينهم 15487 توفوا في المستشفيات و9273 في دور المسنين.

ووفق روسيا اليوم يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 25887 إلى 25827 شخصًا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3878 إلى 3827، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميًا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

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في انخفاض كبير .. فرنسا تسجل 166 وفاة بكورونا
سبق

سجلت فرنسا اليوم السبت انخفاضًا كبيرًا للمعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع رصد 166 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 166 حالة وبلغت نقطة 24760 شخصًا، بينهم 15487 توفوا في المستشفيات و9273 في دور المسنين.

ووفق روسيا اليوم يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 25887 إلى 25827 شخصًا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3878 إلى 3827، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميًا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:59 PM

في انخفاض كبير .. فرنسا تسجل 166 وفاة بكورونا

تراجع لافت في وتيرة الوفيات مقارنة مع الأيام السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فرنسا اليوم السبت انخفاضًا كبيرًا للمعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع رصد 166 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 166 حالة وبلغت نقطة 24760 شخصًا، بينهم 15487 توفوا في المستشفيات و9273 في دور المسنين.

ووفق روسيا اليوم يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 25887 إلى 25827 شخصًا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3878 إلى 3827، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميًا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

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