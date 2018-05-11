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"المواصفات" تصحح السلوكيات الخاطئة عبر حملتها  "سليم في رمضان"

الهيئة تواصل نشر وتقديم إرشاداتها المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة

تستمر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نشر وتقديم إرشاداتها المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات، ونصائحها لتصحيح عدد من السلوكيات الخاطئة في استخدام بعض المنتجات من خلال حملتها التوعوية "سليم في رمضان".


وتستهدف الهيئة من هذه الحملة لترسيخ وتعزيز بعض المفاهيم من بينها ضرورة الاهتمام بالحصول على المنتجات المطابقة للمواصفات، وإبراز دور المواصفات القياسية في رفع مستوى السلامة عند استخدام المنتجات.
ونشرت هيئة المواصفات عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الرسائل من بينها التأكيد على ضرورة أن تكون هناك مسافة "12 مليمترًا" في أعلى الأكواب الورقية لا تحتوي على أصباغ ومواد ملونة، لأنها قد تضر بحياة المستهلك على المدى البعيد.
وحرصت الهيئة في رسالة توعوية أخرى على تعريف المستهلك بأهمية التأكد من وجود علامة الجودة السعودية على الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها مثل (الأفران، الأسطوانات، المنظمات، خراطيم الغاز، وغيرها)، والتأكد من إبعاد أسطوانة الغاز عن الأفران بمسافة كافية لتجنب تأثرها بالحرارة الناتجة من الفرن حتى يتجنب المستهلك التعرض لحرائق - لا قدر الله - .
وحذرت المواصفات والمقاييس المواطنين والمقيمين من خلط المنظفات أو محاولة تصنيعها منزلياً لما قد تسببه من حوادث انفجار كيميائية أو انبعاث غازات سامة تؤدي للاختناق ولما لهذه المركبات من خصائص تختلف عن الأخرى.
ودعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتعرف أولًا بأول على مجموعة من التحذيرات والإرشادات المتخصصة والاستفادة منها.

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"المواصفات" تصحح السلوكيات الخاطئة عبر حملتها  "سليم في رمضان"
سبق

تستمر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نشر وتقديم إرشاداتها المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات، ونصائحها لتصحيح عدد من السلوكيات الخاطئة في استخدام بعض المنتجات من خلال حملتها التوعوية "سليم في رمضان".


وتستهدف الهيئة من هذه الحملة لترسيخ وتعزيز بعض المفاهيم من بينها ضرورة الاهتمام بالحصول على المنتجات المطابقة للمواصفات، وإبراز دور المواصفات القياسية في رفع مستوى السلامة عند استخدام المنتجات.
ونشرت هيئة المواصفات عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الرسائل من بينها التأكيد على ضرورة أن تكون هناك مسافة "12 مليمترًا" في أعلى الأكواب الورقية لا تحتوي على أصباغ ومواد ملونة، لأنها قد تضر بحياة المستهلك على المدى البعيد.
وحرصت الهيئة في رسالة توعوية أخرى على تعريف المستهلك بأهمية التأكد من وجود علامة الجودة السعودية على الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها مثل (الأفران، الأسطوانات، المنظمات، خراطيم الغاز، وغيرها)، والتأكد من إبعاد أسطوانة الغاز عن الأفران بمسافة كافية لتجنب تأثرها بالحرارة الناتجة من الفرن حتى يتجنب المستهلك التعرض لحرائق - لا قدر الله - .
وحذرت المواصفات والمقاييس المواطنين والمقيمين من خلط المنظفات أو محاولة تصنيعها منزلياً لما قد تسببه من حوادث انفجار كيميائية أو انبعاث غازات سامة تؤدي للاختناق ولما لهذه المركبات من خصائص تختلف عن الأخرى.
ودعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتعرف أولًا بأول على مجموعة من التحذيرات والإرشادات المتخصصة والاستفادة منها.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:16 PM

"المواصفات" تصحح السلوكيات الخاطئة عبر حملتها  "سليم في رمضان"

الهيئة تواصل نشر وتقديم إرشاداتها المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستمر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نشر وتقديم إرشاداتها المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات، ونصائحها لتصحيح عدد من السلوكيات الخاطئة في استخدام بعض المنتجات من خلال حملتها التوعوية "سليم في رمضان".


وتستهدف الهيئة من هذه الحملة لترسيخ وتعزيز بعض المفاهيم من بينها ضرورة الاهتمام بالحصول على المنتجات المطابقة للمواصفات، وإبراز دور المواصفات القياسية في رفع مستوى السلامة عند استخدام المنتجات.
ونشرت هيئة المواصفات عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الرسائل من بينها التأكيد على ضرورة أن تكون هناك مسافة "12 مليمترًا" في أعلى الأكواب الورقية لا تحتوي على أصباغ ومواد ملونة، لأنها قد تضر بحياة المستهلك على المدى البعيد.
وحرصت الهيئة في رسالة توعوية أخرى على تعريف المستهلك بأهمية التأكد من وجود علامة الجودة السعودية على الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها مثل (الأفران، الأسطوانات، المنظمات، خراطيم الغاز، وغيرها)، والتأكد من إبعاد أسطوانة الغاز عن الأفران بمسافة كافية لتجنب تأثرها بالحرارة الناتجة من الفرن حتى يتجنب المستهلك التعرض لحرائق - لا قدر الله - .
وحذرت المواصفات والمقاييس المواطنين والمقيمين من خلط المنظفات أو محاولة تصنيعها منزلياً لما قد تسببه من حوادث انفجار كيميائية أو انبعاث غازات سامة تؤدي للاختناق ولما لهذه المركبات من خصائص تختلف عن الأخرى.
ودعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتعرف أولًا بأول على مجموعة من التحذيرات والإرشادات المتخصصة والاستفادة منها.

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