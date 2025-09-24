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بعد انتشار مقطع "مسنّ الليث".. ابنه يتوعّد المصورين وهذا موقف الجمعية

قال تفاجأت بظهور شخصين يقومان بإجراء لقاء معه لاستعطاف الناس

توعّد ابن "مسنّ الليث" الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، برفع شكوى ضد من قام بتصوير والده ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو قد تداول خلال الساعات الماضية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله مسنّ يتجاوز عمره 80 عاماً، يسكن شمال محافظة الليث، التقى به شخصان وبثّ لهما همومه، ونشرا مقطعاً له عبر مواقع التواصل دون أخذ الموافقة من ابنه الوحيد، ولا حتى الجهات المعنية.

وقال ابنه ويدعى "سعود الفهمي" في تصريح لـ "سبق" إنه تفاجأ بوالده الذي يقطن شمال محافظة الليث بالتحديد "يلملم" عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر معه شخصان يقومان بإجراء لقاء معه لاستعطاف الناس ولا يعرفهما إطلاقاً، حيث إن والدي هو من رفض فكرة دخول الكهرباء لمسكنه ونحوها، ورفض أيضاً أن يقيم معي في مكة المكرمة، لافتاً إلى أن جمعية يلملم تتابع حالته أولاً بأول، ويتسلّم مستحقات الضمان الاجتماعي بانتظام دون انقطاع.



وأشار إلى أنه سيلجأ إلى الجهات الأمنية والمختصة لتقديم شكوى ضد من شهّر بوالده الطاعن في السنٍ، مؤكداً أن أوجه الخير والمساعدة ليست في نشر مقطع فيديو ونشره دون أدنى مسؤولية.

وعلمت " سبق " أن المسن الذي يتجاوز عمره 80 عاماً يسكن في إحدى القرى التابعة لمركز يلملم، وقد امتنع عن دخول الكهرباء لمنزله، إلى جانب عدم موافقته على البناء وانتقاله إلى منزلِ آخر، عندما طرحت عليه جمعية يلملم الفكرة منذ سنوات.

وأبدت الجمعية استعدادها في حال حصلت على الموافقة سيتم بناء مسكن له، مؤكدة أن ابنه راجع الجمعية قبل أربعة أشهر وطلبت منه إقناع والده بالموافقة على الانتقال من مكانه وتأمين مكان آخر له، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انتشار مقطع "مسنّ الليث".. ابنه يتوعّد المصورين وهذا موقف الجمعية
سبق

توعّد ابن "مسنّ الليث" الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، برفع شكوى ضد من قام بتصوير والده ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو قد تداول خلال الساعات الماضية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله مسنّ يتجاوز عمره 80 عاماً، يسكن شمال محافظة الليث، التقى به شخصان وبثّ لهما همومه، ونشرا مقطعاً له عبر مواقع التواصل دون أخذ الموافقة من ابنه الوحيد، ولا حتى الجهات المعنية.

وقال ابنه ويدعى "سعود الفهمي" في تصريح لـ "سبق" إنه تفاجأ بوالده الذي يقطن شمال محافظة الليث بالتحديد "يلملم" عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر معه شخصان يقومان بإجراء لقاء معه لاستعطاف الناس ولا يعرفهما إطلاقاً، حيث إن والدي هو من رفض فكرة دخول الكهرباء لمسكنه ونحوها، ورفض أيضاً أن يقيم معي في مكة المكرمة، لافتاً إلى أن جمعية يلملم تتابع حالته أولاً بأول، ويتسلّم مستحقات الضمان الاجتماعي بانتظام دون انقطاع.



وأشار إلى أنه سيلجأ إلى الجهات الأمنية والمختصة لتقديم شكوى ضد من شهّر بوالده الطاعن في السنٍ، مؤكداً أن أوجه الخير والمساعدة ليست في نشر مقطع فيديو ونشره دون أدنى مسؤولية.

وعلمت " سبق " أن المسن الذي يتجاوز عمره 80 عاماً يسكن في إحدى القرى التابعة لمركز يلملم، وقد امتنع عن دخول الكهرباء لمنزله، إلى جانب عدم موافقته على البناء وانتقاله إلى منزلِ آخر، عندما طرحت عليه جمعية يلملم الفكرة منذ سنوات.

وأبدت الجمعية استعدادها في حال حصلت على الموافقة سيتم بناء مسكن له، مؤكدة أن ابنه راجع الجمعية قبل أربعة أشهر وطلبت منه إقناع والده بالموافقة على الانتقال من مكانه وتأمين مكان آخر له، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
08:08 PM

بعد انتشار مقطع "مسنّ الليث".. ابنه يتوعّد المصورين وهذا موقف الجمعية

قال تفاجأت بظهور شخصين يقومان بإجراء لقاء معه لاستعطاف الناس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
30
22,547

توعّد ابن "مسنّ الليث" الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، برفع شكوى ضد من قام بتصوير والده ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو قد تداول خلال الساعات الماضية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله مسنّ يتجاوز عمره 80 عاماً، يسكن شمال محافظة الليث، التقى به شخصان وبثّ لهما همومه، ونشرا مقطعاً له عبر مواقع التواصل دون أخذ الموافقة من ابنه الوحيد، ولا حتى الجهات المعنية.

وقال ابنه ويدعى "سعود الفهمي" في تصريح لـ "سبق" إنه تفاجأ بوالده الذي يقطن شمال محافظة الليث بالتحديد "يلملم" عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر معه شخصان يقومان بإجراء لقاء معه لاستعطاف الناس ولا يعرفهما إطلاقاً، حيث إن والدي هو من رفض فكرة دخول الكهرباء لمسكنه ونحوها، ورفض أيضاً أن يقيم معي في مكة المكرمة، لافتاً إلى أن جمعية يلملم تتابع حالته أولاً بأول، ويتسلّم مستحقات الضمان الاجتماعي بانتظام دون انقطاع.



وأشار إلى أنه سيلجأ إلى الجهات الأمنية والمختصة لتقديم شكوى ضد من شهّر بوالده الطاعن في السنٍ، مؤكداً أن أوجه الخير والمساعدة ليست في نشر مقطع فيديو ونشره دون أدنى مسؤولية.

وعلمت " سبق " أن المسن الذي يتجاوز عمره 80 عاماً يسكن في إحدى القرى التابعة لمركز يلملم، وقد امتنع عن دخول الكهرباء لمنزله، إلى جانب عدم موافقته على البناء وانتقاله إلى منزلِ آخر، عندما طرحت عليه جمعية يلملم الفكرة منذ سنوات.

وأبدت الجمعية استعدادها في حال حصلت على الموافقة سيتم بناء مسكن له، مؤكدة أن ابنه راجع الجمعية قبل أربعة أشهر وطلبت منه إقناع والده بالموافقة على الانتقال من مكانه وتأمين مكان آخر له، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

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