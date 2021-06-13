أصدر وكيل الوزارة للصحة العامة بوزارة الصحة قرارًا بتكليف الدكتور محمد سالم السويدان مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي بالوزارة.
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"
أصدر وكيل الوزارة للصحة العامة بوزارة الصحة قرارًا بتكليف الدكتور محمد سالم السويدان مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي بالوزارة.
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"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-13
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:14 PM
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"
أصدر وكيل الوزارة للصحة العامة بوزارة الصحة قرارًا بتكليف الدكتور محمد سالم السويدان مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي بالوزارة.
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