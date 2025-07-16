النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً

"رويترز": هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات ابتداءً من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حدّ من التراجع.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتاً أو 0.8 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمائة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً
سبق

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات ابتداءً من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حدّ من التراجع.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتاً أو 0.8 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمائة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:44 AM

أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً

"رويترز": هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
506

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات ابتداءً من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حدّ من التراجع.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتاً أو 0.8 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمائة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,081

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة