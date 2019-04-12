الكثيري: إدارة الهلال كسبت قضيتَيْن ضد إعلاميَّيْن أساءا للنادي

أعلن هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، أن إدارة النادي كسبت قضيتَيْن، رفعتهما ضد إعلاميَّيْن؛ أساءا للنادي.

وقال الكثيري: "كسبت إدارة النادي قضيتَيْن مقدمتَيْن ضد إعلاميَّيْن؛ صدرت منهما ادعاءات مسيئة؛ تستوجب إيقاع العقوبات وفقًا لنظام الإعلام المرئي والمسموع، ولائحته التنفيذية. وبانتظار البت في قضايا مشابهة عدة. وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية من جراء إطلاق تهم وسرد وقائع كاذبة".

وأضاف: "كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي فيه النادي قُدمًا، بتوجيهات إدارة النادي نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة كافة تجاه كل مَن سوّلت له نفسه إطلاق اتهامات وإساءات ضد نادي الهلال".

وختم: "وفي ضوء ذلك واصلت الإدارة القانونية بقيادة أخي سلمان الغنام وزملائي في المركز الإعلامي رصد الإساءات الإعلامية كافة المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورًا للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة المتبعة".