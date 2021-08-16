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"شؤون الحرمين" تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة عربات التنقل

إضافة إلى تخصيص 5000 عربة لخدمة كبار السن

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقل، وهي مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة"، ومدخل سطح الدورات القشاشية.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي: إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من ٥٠٠٠ عربة عادية، وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: الإدارة عملت على إقامة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.

وأوضح "المقاطي" أن عدد العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام، بلغ أكثر من ١٨٠ موظفًا موزعين على أربعة ورديات مختلفة، يراعى فيها أوقات الذروة، لتوفر أعلى معايير الجودة في سرعة العمل والإنجاز.

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"شؤون الحرمين" تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة عربات التنقل
سبق

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقل، وهي مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة"، ومدخل سطح الدورات القشاشية.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي: إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من ٥٠٠٠ عربة عادية، وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: الإدارة عملت على إقامة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.

وأوضح "المقاطي" أن عدد العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام، بلغ أكثر من ١٨٠ موظفًا موزعين على أربعة ورديات مختلفة، يراعى فيها أوقات الذروة، لتوفر أعلى معايير الجودة في سرعة العمل والإنجاز.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:52 PM

"شؤون الحرمين" تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة عربات التنقل

إضافة إلى تخصيص 5000 عربة لخدمة كبار السن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقل، وهي مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة"، ومدخل سطح الدورات القشاشية.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي: إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من ٥٠٠٠ عربة عادية، وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: الإدارة عملت على إقامة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.

وأوضح "المقاطي" أن عدد العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام، بلغ أكثر من ١٨٠ موظفًا موزعين على أربعة ورديات مختلفة، يراعى فيها أوقات الذروة، لتوفر أعلى معايير الجودة في سرعة العمل والإنجاز.

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