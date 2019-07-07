الأرجنتين تحرز برونزية كوبا - أمريكا.. وميسي ينال أول بطاقة حمراء رسمية

أحرز منتخب الأرجنتين المركز الثالث في بطولة كوبا - أمريكا 2019 لكرة القدم المقامة حاليًا في البرازيل بفوزه على نظيره منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب "كورنثيانز" بمدينة ساو باولو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

افتتح نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو النتيجة لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ12 مستغلاً تمريرة ماكرة من ميسي، أودعها في شباك الحارس غابريال أرياس قبل أن يعزز زميله ديبالا النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة الـ22. وتمكن أرتورو فيدال من تقليل الفارق لمصلحة تشيلي بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء بالدقيقة الـ59.

وشهد اللقاء حادثة نادرة، تمثلت بطرد الحكم اللقاء كلاً من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ونظيره قائد تشيلي غاري ميديل بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر مناوشات ثنائية حصلت بينهما بالدقيقة الـ38.