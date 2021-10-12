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"سيف ولي العهد ومليون ريال" للشيخ عاطف القرشي لفوزه بمهرجان "الهجن 3"

شكر القيادة السعودية على ما تقدمه من رعاية ودعم لسباقات الهجن

رفع الشيخ عاطف بن عطية أبوسمن القرشي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي وعلى رأسهم الأمير فهد بن جلوي على كل ما يقدمونه من رعاية ودعم لسباقات الهجن.

وحقق الشيخ عاطف بن عطية أبوسمن القرشي، صدارة النقاط في مهرجان ولي العهد للهجن 3 والذي أقيم بمدينة الطائف لعام 2021، كما حقق بنفس المهرجان رمز الجذاع للقعدان (مبلش).

يُشار إلى أن هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن 3 انطلقت 8 أغسطس 2021 وشهدت أرقاماً وإحصائيات، حيث بلغت عدد المطايا المشاركة 14843 وبلغ مجموع الجوائز 53 مليون ريال، تنافس عليها مئات الملاك من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، منها 20 شوطاً للرموز والبقية للأشواط العامة.

كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي فاز بها "القرشي"، لحصوله على أكثر نقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

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"سيف ولي العهد ومليون ريال" للشيخ عاطف القرشي لفوزه بمهرجان "الهجن 3"
سبق

رفع الشيخ عاطف بن عطية أبوسمن القرشي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي وعلى رأسهم الأمير فهد بن جلوي على كل ما يقدمونه من رعاية ودعم لسباقات الهجن.

وحقق الشيخ عاطف بن عطية أبوسمن القرشي، صدارة النقاط في مهرجان ولي العهد للهجن 3 والذي أقيم بمدينة الطائف لعام 2021، كما حقق بنفس المهرجان رمز الجذاع للقعدان (مبلش).

يُشار إلى أن هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن 3 انطلقت 8 أغسطس 2021 وشهدت أرقاماً وإحصائيات، حيث بلغت عدد المطايا المشاركة 14843 وبلغ مجموع الجوائز 53 مليون ريال، تنافس عليها مئات الملاك من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، منها 20 شوطاً للرموز والبقية للأشواط العامة.

كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي فاز بها "القرشي"، لحصوله على أكثر نقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:10 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
12:50 AM

"سيف ولي العهد ومليون ريال" للشيخ عاطف القرشي لفوزه بمهرجان "الهجن 3"

شكر القيادة السعودية على ما تقدمه من رعاية ودعم لسباقات الهجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الشيخ عاطف بن عطية أبوسمن القرشي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي وعلى رأسهم الأمير فهد بن جلوي على كل ما يقدمونه من رعاية ودعم لسباقات الهجن.

وحقق الشيخ عاطف بن عطية أبوسمن القرشي، صدارة النقاط في مهرجان ولي العهد للهجن 3 والذي أقيم بمدينة الطائف لعام 2021، كما حقق بنفس المهرجان رمز الجذاع للقعدان (مبلش).

يُشار إلى أن هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن 3 انطلقت 8 أغسطس 2021 وشهدت أرقاماً وإحصائيات، حيث بلغت عدد المطايا المشاركة 14843 وبلغ مجموع الجوائز 53 مليون ريال، تنافس عليها مئات الملاك من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، منها 20 شوطاً للرموز والبقية للأشواط العامة.

كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي فاز بها "القرشي"، لحصوله على أكثر نقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

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