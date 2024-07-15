اندلعت النيران في ثلاث سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، اليوم (الأربعاء) بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية. وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن حريقًا شب في مصنع السفن الخشبية بمدينة بوشهر. ونقل الموقع عن شهود عيان أن الحريق لا يزال مشتعلًا، رغم مساعي رجال الإطفاء لإخماده. وشهدت إيران مؤخرًا سلسلة انفجارات وحرائق غامضة، داخل أو قرب منشآت عسكرية ونووية وصناعية منذ أواخر (يونيو).

سلسلة الانفجارات الغامضة.. حريق يلتهم مصنعًا للسفن جنوب إيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-15 اندلعت النيران في ثلاث سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، اليوم (الأربعاء) بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية.



وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن حريقًا شب في مصنع السفن الخشبية بمدينة بوشهر.



ونقل الموقع عن شهود عيان أن الحريق لا يزال مشتعلًا، رغم مساعي رجال الإطفاء لإخماده.



وشهدت إيران مؤخرًا سلسلة انفجارات وحرائق غامضة، داخل أو قرب منشآت عسكرية ونووية وصناعية منذ أواخر (يونيو).

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 04:28 PM

سلسلة الانفجارات الغامضة.. حريق يلتهم مصنعًا للسفن جنوب إيران احتراق 3 مراكب على الأقل والنيران لا تزال مشتعلة





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اندلعت النيران في ثلاث سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، اليوم (الأربعاء) بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية.



وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن حريقًا شب في مصنع السفن الخشبية بمدينة بوشهر.



ونقل الموقع عن شهود عيان أن الحريق لا يزال مشتعلًا، رغم مساعي رجال الإطفاء لإخماده.



وشهدت إيران مؤخرًا سلسلة انفجارات وحرائق غامضة، داخل أو قرب منشآت عسكرية ونووية وصناعية منذ أواخر (يونيو).