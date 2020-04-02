النمسا .. ارتفاع إصابات كورونا لـ 10923 إصابة و158 وفاة

1057 في المستشفى.. 227 منهم في وحدات العناية المركزة

ارتفع حجم الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا اليوم الخميس، إلى 10923 إصابة و158 حالة وفاة وتعافى 1749 شخصًا.

وقال ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوى - فى تصريحات له اليوم - إنه يوجد حاليًا 1057 حالة في المستشفى بسبب فيروس كورونا 227 منهم في وحدات العناية المركزة، كما تم إجراء اختبارات طبية لنحو 92 ألفًا و190 شخصًا في البلاد.

وأضاف أن النمسا ستواصل إجراءات العزل الصحي وتقييد الحياة العامة لحين توقف تسجيل زيادات جديدة في حالات الإصابة.. مشيرًا إلى أهمية الإجراء الأخير الخاص بفرض ارتداء الأقنعة الطبية في فترات التسوق.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط أشار الوزير إلى أن تحديد بداية العدوى يساهم في جهود السيطرة على الوباء.. لافتًا إلى أن البداية كانت فى 5 فبراير الماضي في مقاطعة إيشجل السياحية، حيث تم تسجيل أول إصابة لسائح سويسري.

وكان المستشار النمساوى زيباستيان كورتس، قال الاثنين، إن بلاده ستطالب المتسوقين بارتداء الكمامات فى متاجر السوبر ماركت في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي لا يزال سريعًا جدًا.

وأغلقت النمسا المدارس والمطاعم والحانات والمسارح وغيرها من أماكن التجمع، بما فى ذلك المتاجر التى تبيع سلعًا غير حيوية، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والعمل منها إذا أمكن.