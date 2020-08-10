"صحة الرياض" تدشن مشاريع ومبادرات تطويرية بمستشفى عفيف

شملت نظام الاستدعاء والبنية الهندسية لقسم الإسعاف والعناية

دشن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور علي بن سليمان الجمعة، مشروع مبادرة "أحياها"، والتي تهدف إلى تحديث نظام الاستدعاء الخاص بالفرق الطبية للحالات الطارئة.

وخلال التدشين استعرض "الجمعة"، الأهداف التي يتميز بها النظام والذي يمكن نظام الاستدعاء للكوادر الطبية لشفرات الحالات الطارئة، وفق نظام دقيق جداً؛ لضمان وصول شفرة النداء للفريق الطبي المستهدف بأسرع وقت ممكن، وقياس مدى استجابة الكوادر عبر شاشات إلكترونية مجهزة بغرف العناية الفائقة في التعامل مع النداء بشكل غير تقليدي ومتطور.

كما يهدف النظام إلى تمكين الكوادر الطبية من تنفيذ أي نوع من أنواع الاستدعاءات لأكواد الشفرات الطارئة بشكل سريع، واستكمال التعامل مع الحالة المرضية في وقت واحد.

كما دشن "الجمعة"، المرحلة التطويرية للبنية الهندسية لقسم الإسعاف والطوارئ، وقسم العناية المركزة بعد إعادة تأهيلهما، وفق أحدث معايير مكافحة العدوى، والجودة الصحية، والتي شملت استحداث غرف عزل مستقلة ورفع السعة السريرية بغرفة"cpr"، وزيادة السعة السريرية الإجمالية بقسم الإسعاف والطوارئ الى "16" سريرًا وتضمن مشروع التطوير أيضاً إعادة تأهيل المنظور البصري بقسم العناية المركزة.

وأكد مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية، أن "صحة الرياض" تعمل على تطوير مستشفيات المنطقة من خلال عدة مبادرات، ومشاريع وبرامج تطويرية جديدة بما ينعكس على تجويد خدماتها الصحية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من مرافقها تتضمن البنية التحتية والمرافق، وبيئة العمل وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.

وأضاف: أن "المشاريع شملت توسعة وتطوير عدد من أقسام الطوارئ، وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية، والإنشائية وأقسام العلاج الطبيعي وأقسام الأشعة، إضافة إلى أقسام العمليات وغيرها من الأقسام في العديد من مرافقها الصحية في المحافظات بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين".