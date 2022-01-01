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"الجبر القابضة" تهدي كورنيش الدمام "ميدانه العالمي" بأفضل صورة ممكنة

"الجبر": ضمن رسالتها المجتمعية لتعزيز المشهد الحضري ومواكبة لجهود الدولة

وقعت أمانة المنطقة الشرقية وشركة الجبر القابضة اتفاقًا لتنفيذ ميدان كورنيش الدمام في تقاطع طريق الكورنيش مع طريق الخليج بمواصفات عالمية وبشكل جمالي يعزز من الجهود المبذولة لتعزيز المشهد الحضري في المنطقة.

وأوضح عبدالسلام بن محمد الجبر العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة، أن الشركة فخورة بأن أتيحت لها هذه الفرصة لوضع بصمتها في هذه المسيرة المباركة والنهضة الزاهرة في شتى الميادين، وبإذن الله يتم إنجاز العمل في الميدان بما يواكب طموحات الجميع لإخراجه بأفضل صورة ممكنة".

ولفت الجبر إلى أن استثمار الشركة في بناء ميدان كورنيش الدمام يعد مواكبة لجهود الدولة -حفظها الله- ممثلة في أمانة المنطقة الشرقية للارتقاء بالمنطقة وإبراز مقوماتها، تأتي في إطار رسالتها للمسؤولية الاجتماعية والتي كان لها العديد من المبادرات والمساهمات في جوانب متعددة.

وقدم شكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل الأمين للاستثمار حمدان العرادي على جهودهما ودعمهما لشركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع وإبراز أعمالها في هذا الجانب.

وأشار الجبر إلى أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الفائدة المستدامة مثل المستشفيات والمدارس والوحدات السكنية التي استفاد منها أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، مؤكداً أن هذه الأعمال هي بمثابة تطبيق عملي لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الحنيف، وأيضاً رد ولو جزء بسيط من أفضال الوطن والبيئة الصحية التي وفّرتها قيادة المملكة لكي يحقق القطاع الخاص ومنه شركة الجبر القابضة الأهداف التي تسعى لها.

يذكر أن شركة الجبر القابضة كان لها العديد من المساهمات المجتمعية البارزة فقد أنشأت مستشفى للعيون ومراكز طبية وتعليمية لعلاج الكلى والإدمان والتوحد، بالإضافة للمدارس ووحدات الإسكان الخيري والعديد من المشاريع البارزة التي تتسم بالاستدامة في تقديم خدماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبر القابضة" تهدي كورنيش الدمام "ميدانه العالمي" بأفضل صورة ممكنة
سبق

وقعت أمانة المنطقة الشرقية وشركة الجبر القابضة اتفاقًا لتنفيذ ميدان كورنيش الدمام في تقاطع طريق الكورنيش مع طريق الخليج بمواصفات عالمية وبشكل جمالي يعزز من الجهود المبذولة لتعزيز المشهد الحضري في المنطقة.

وأوضح عبدالسلام بن محمد الجبر العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة، أن الشركة فخورة بأن أتيحت لها هذه الفرصة لوضع بصمتها في هذه المسيرة المباركة والنهضة الزاهرة في شتى الميادين، وبإذن الله يتم إنجاز العمل في الميدان بما يواكب طموحات الجميع لإخراجه بأفضل صورة ممكنة".

ولفت الجبر إلى أن استثمار الشركة في بناء ميدان كورنيش الدمام يعد مواكبة لجهود الدولة -حفظها الله- ممثلة في أمانة المنطقة الشرقية للارتقاء بالمنطقة وإبراز مقوماتها، تأتي في إطار رسالتها للمسؤولية الاجتماعية والتي كان لها العديد من المبادرات والمساهمات في جوانب متعددة.

وقدم شكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل الأمين للاستثمار حمدان العرادي على جهودهما ودعمهما لشركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع وإبراز أعمالها في هذا الجانب.

وأشار الجبر إلى أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الفائدة المستدامة مثل المستشفيات والمدارس والوحدات السكنية التي استفاد منها أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، مؤكداً أن هذه الأعمال هي بمثابة تطبيق عملي لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الحنيف، وأيضاً رد ولو جزء بسيط من أفضال الوطن والبيئة الصحية التي وفّرتها قيادة المملكة لكي يحقق القطاع الخاص ومنه شركة الجبر القابضة الأهداف التي تسعى لها.

يذكر أن شركة الجبر القابضة كان لها العديد من المساهمات المجتمعية البارزة فقد أنشأت مستشفى للعيون ومراكز طبية وتعليمية لعلاج الكلى والإدمان والتوحد، بالإضافة للمدارس ووحدات الإسكان الخيري والعديد من المشاريع البارزة التي تتسم بالاستدامة في تقديم خدماتها.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:58 AM

"الجبر القابضة" تهدي كورنيش الدمام "ميدانه العالمي" بأفضل صورة ممكنة

"الجبر": ضمن رسالتها المجتمعية لتعزيز المشهد الحضري ومواكبة لجهود الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت أمانة المنطقة الشرقية وشركة الجبر القابضة اتفاقًا لتنفيذ ميدان كورنيش الدمام في تقاطع طريق الكورنيش مع طريق الخليج بمواصفات عالمية وبشكل جمالي يعزز من الجهود المبذولة لتعزيز المشهد الحضري في المنطقة.

وأوضح عبدالسلام بن محمد الجبر العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة، أن الشركة فخورة بأن أتيحت لها هذه الفرصة لوضع بصمتها في هذه المسيرة المباركة والنهضة الزاهرة في شتى الميادين، وبإذن الله يتم إنجاز العمل في الميدان بما يواكب طموحات الجميع لإخراجه بأفضل صورة ممكنة".

ولفت الجبر إلى أن استثمار الشركة في بناء ميدان كورنيش الدمام يعد مواكبة لجهود الدولة -حفظها الله- ممثلة في أمانة المنطقة الشرقية للارتقاء بالمنطقة وإبراز مقوماتها، تأتي في إطار رسالتها للمسؤولية الاجتماعية والتي كان لها العديد من المبادرات والمساهمات في جوانب متعددة.

وقدم شكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل الأمين للاستثمار حمدان العرادي على جهودهما ودعمهما لشركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع وإبراز أعمالها في هذا الجانب.

وأشار الجبر إلى أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الفائدة المستدامة مثل المستشفيات والمدارس والوحدات السكنية التي استفاد منها أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، مؤكداً أن هذه الأعمال هي بمثابة تطبيق عملي لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الحنيف، وأيضاً رد ولو جزء بسيط من أفضال الوطن والبيئة الصحية التي وفّرتها قيادة المملكة لكي يحقق القطاع الخاص ومنه شركة الجبر القابضة الأهداف التي تسعى لها.

يذكر أن شركة الجبر القابضة كان لها العديد من المساهمات المجتمعية البارزة فقد أنشأت مستشفى للعيون ومراكز طبية وتعليمية لعلاج الكلى والإدمان والتوحد، بالإضافة للمدارس ووحدات الإسكان الخيري والعديد من المشاريع البارزة التي تتسم بالاستدامة في تقديم خدماتها.

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