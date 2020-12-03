الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز
سيصلى عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي
وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-03
أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:49 PM
الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز
سيصلى عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.