انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-03 أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 12:49 PM

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز سيصلى عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض





A A A





4 مشاركة

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.