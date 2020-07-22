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"مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لاتباع تعليمات السلامة

بعد ورود تنبيه متقدم بهطولها من الخميس إلى الثلاثاء المقبليْن

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال الفترة من يوم غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية كتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني:
https://www.998.gov.sa

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية، لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لاتباع تعليمات السلامة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال الفترة من يوم غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية كتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني:
https://www.998.gov.sa

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية، لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:43 PM

"مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لاتباع تعليمات السلامة

بعد ورود تنبيه متقدم بهطولها من الخميس إلى الثلاثاء المقبليْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال الفترة من يوم غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية كتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني:
https://www.998.gov.sa

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية، لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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